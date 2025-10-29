Cumhuriyet Bayramı'nda TSK ve Mehteran'dan Konser

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Karma Bando Ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konser verdi.

Tsk Karma Bando Ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de konser verdi. Mehteran Birliği ve TSK Karma Bando Ekibi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM önünden Birinci Meclis binasına kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı. - ANKARA