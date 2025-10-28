Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Tohum Ekmek Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'daki öğretmen Rabia Kılınçarslan, Cumhuriyetimizin 102'nci yılı dolayısıyla Hakkari'deki öğrencilerine 102 atalık tohum ve 30 meşe palamudu gönderdi. Öğrenciler, tohumları okul bahçesine ekerken Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Konya'daki Kazım Karabekir İlkokulu öğretmeni Rabia Kılınçarslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı dolayısıyla daha önce görev yaptığı Hakkari'deki Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerini unutmadı. Kılınçarslan'ın gönderdiği 102 ata tohumu ve 30 meşe palamudu, minik öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde toprakla buluşturuldu.

Konya Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu'nda görev yapan sınıfı öğretmeni Rabia Kılınçarslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümünde, daha önce görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerine 102 adet ata tohumu ve 30 adet meşe palamudu gönderdi.

Cumhuriyet coşkusunu doğayla birleştiren etkinlikte, Hamit Kesici İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçesinde tohumları ekti ve cansularını verdi. Öğrenciler, hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın hem de geleceğe umut ekmenin sevincini yaşadı.

Okulun rehber öğretmeni Sonay Çelikhası, öğrencileriyle birlikte tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Öğrencilerimizle birlikte bu tohumları toprakla buluşturduk, cansularını verdik. Umarım en kısa sürede yeşereceklerdir. Bu anlamlı dayanışma için Kazım Karabekir İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve idarecilerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını canı gönülden kutluyorum."

Tohumları gönderen öğretmen Rabia Kılınçarslan da mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutlu günde Cumhuriyet Bayramımızı kutlama kartlarını, 102 adet meşe palamudunu ve atalık tohumlarını kardeş okulumuz Yüksekova Hamit Kesici İlkokulu'na gönderdik. Atalık tohumlar ve meşe palamutları, Cumhuriyet Bayramı'nda 'Yeşil Vatan'da çocukların elleriyle filizlenecek. Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak çocuklar, siz hep yükselin Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun."

Etkinliğe katılan öğrencilerinden Nur Nehir Dayan, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tohum ektik. Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Arjine Kaya ise, "Bu tohumlar bize Konya'dan geldi. 29 Ekim için ektik, burada olduğum için çok mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.