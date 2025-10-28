Cumhuriyet Bayramı'nda Tohum Ekmek Coşkusu

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Konya'daki Kazım Karabekir İlkokulu öğretmeni Rabia Kılınçarslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı dolayısıyla daha önce görev yaptığı Hakkari'deki Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerini unutmadı. Kılınçarslan'ın gönderdiği 102 ata tohumu ve 30 meşe palamudu, minik öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde toprakla buluşturuldu.

Konya Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu'nda görev yapan sınıfı öğretmeni Rabia Kılınçarslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümünde, daha önce görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerine 102 adet ata tohumu ve 30 adet meşe palamudu gönderdi.

Cumhuriyet coşkusunu doğayla birleştiren etkinlikte, Hamit Kesici İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçesinde tohumları ekti ve cansularını verdi. Öğrenciler, hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın hem de geleceğe umut ekmenin sevincini yaşadı.

Okulun rehber öğretmeni Sonay Çelikhası, öğrencileriyle birlikte tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Öğrencilerimizle birlikte bu tohumları toprakla buluşturduk, cansularını verdik. Umarım en kısa sürede yeşereceklerdir. Bu anlamlı dayanışma için Kazım Karabekir İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve idarecilerine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılını canı gönülden kutluyorum."

Tohumları gönderen öğretmen Rabia Kılınçarslan da mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutlu günde Cumhuriyet Bayramımızı kutlama kartlarını, 102 adet meşe palamudunu ve atalık tohumlarını kardeş okulumuz Yüksekova Hamit Kesici İlkokulu'na gönderdik. Atalık tohumlar ve meşe palamutları, Cumhuriyet Bayramı'nda 'Yeşil Vatan'da çocukların elleriyle filizlenecek. Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak çocuklar, siz hep yükselin Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun."

Etkinliğe katılan öğrencilerinden Nur Nehir Dayan, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tohum ektik. Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Arjine Kaya ise, "Bu tohumlar bize Konya'dan geldi. 29 Ekim için ektik, burada olduğum için çok mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.