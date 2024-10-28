Cumhuriyet Bayramı'nda Özer Matlı'dan Anlamlı Mesaj

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Türkiye'nin 101 yıl önce yaktığı Cumhuriyet meşalesi, yolumuzu aydınlatan en değerli rehberdir" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Cumhuriyetin ilanının 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin, bir milletin imkansızlıklara rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin sonucu olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı,

mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" dediği Cumhuriyetin ilanı milletimizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin en önemli teminatı olmuştur.

29 Ekim 1923'te temelleri atılan bağımsızlık, çağdaşlık ve kalkınma ülküsü, Türkiye'nin her alanda güçlenmesini sağlayan en büyük itici güç olmaya devam etmektedir. Bugün, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da ilerleyen Türkiye'nin 101 yıl önce yaktığı Cumhuriyet meşalesi, yolumuzu aydınlatan en değerli rehberdir.

Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de 100. yılımızı kutlamanın gururunu yaşarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefini büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'nin yarınları için çalışırken, Atatürk'ün "Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkümdur" sözünü bir kılavuz olarak benimsiyoruz.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklara canlarını adayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." - BURSA