Cumhuriyet Bayramı'nda İzci Yürüyüşü
Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu Hüdai İzcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenledikleri doğa yürüyüşünde Türk bayrağını dalgalandırarak bayramı kutladılar.
Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu Hüdai İzcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Kızık köyünde Cumhuriyet'in İzcileri temalı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
10-14 yaş grubu 30 izci, Liderleri Ercüment Gökyar ve Cennet Yıldırım eşliğinde eğitim çalışmalarını duvarlar arasından çıkarıp doğaya taşıdılar. Kızık Şelalesi mevkiinde Türk bayrağını dalgalandıran izcileri yarışma oyunlar ve eğitici doğa gezileri ile Cumhuriyet Bayramını kutladılar. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel