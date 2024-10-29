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Cumhuriyet Bayramı'nda Forum Trabzon'da Coşkulu Kutlama

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Forum Trabzon'a gelen ziyaretçiler, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı. Etkinliklerde çocuklar için yüz boyama, bando gösterileri ve dans performansları yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Forum Trabzon'a gelen ziyaretçiler Cumhuriyet'in 101.yılının coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet'in 101. yılına özel yapılan etkinliklerde büyüklerin yanı sıra çocuklar için de yapılan yüz boyama etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bando gösterileri, vals ve zeybek dansları ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçaların da seslendirildiği etkinliklerde veliler ve çocuklar doyasıya Cumhuriyet coşkusunu kutladılar. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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