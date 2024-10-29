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Cumhuriyet Bayramı'nda Fethiye'de Denizaltı ve Sahil Güvenlik Botu Ziyareti

Cumhuriyet Bayramı'nda Fethiye'de Denizaltı ve Sahil Güvenlik Botu Ziyareti
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Fethiye İskelesi'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Burakreis denizaltısı ve TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, deniz güvenliği hakkında bilgi aldı ve uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TCG Burakreis (S-359) denizaltısı ve TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu Fethiye İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Burakreis (S-359) denizaltısı ve TCSG-911 Sahil Güvenlik Botunu gün boyu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Fethiye İskelesi'nde denizaltını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar çok uzun kuyruklar oluştururken, güneşli ve sıcak hava altında denizaltıyı ziyaret edip gezebilmek için saatlerce bekledi. TCG Burakreis ve TCSG-911'deki yetkililer ziyaretçilere Türkiye'nin deniz güvenliğini sağlama ve denizaltı hareatlarına yönelik görevleri hakkında bilgi vererek, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının çalışmalarını tanıttı. Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, "Gerek denizaltımız gerekse sahil güvenlik botumuz şanlı ordumuzun son teknolojiyle donatılmış haliyle göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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