Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Zonguldak'ta Başlıyor

Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında kentte yapılacak kutlama, tören ve etkinlik programı Zonguldak Valiliği tarafından duyuruldu.

Kutlamalar 28 Ekim Salı günü 11.45'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenecek "Atatürk ve Cumhuriyet Koşusu" ile başlayacak. Aynı gün 13.00'te Valilik hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak; 13.30'da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde dereceli eserler sergisi açılacak.

Resmi program 29 Ekim Çarşamba sabahı 10.00'da Valilik makamındaki tebrikatla sürecek. Saat 11.00'de Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda kutlama ve resmi törenler gerçekleştirilecek. Günün devamında 13.15'te Zonguldak Limanı içinde, Jandarma Sosyal Tesisi önünde römorkör su gösterisi yapılacak. Akşam 19.30'da Fener Alayı yürüyüşü Tren Garı önünden başlayıp Valilik hizmet binası önünde tamamlanacak; 20.00'de yine aynı alanda konser verilecek.

Valilik, olumsuz hava koşulları halinde 29 Ekim törenlerinin aynı gün 12.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Site Kapalı Spor Salonunda, kortej geçişi olmadan icra edileceğini bildirdi. - ZONGULDAK