Cumhuriyet Bayramı İstanbul Havalimanı'nda renkli gösterilerle kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı. Bando takımı ve folklor ekibinden oluşan kortej, havalimanını dolaşarak yerli ve yabancı yolculara Türk bayrağı ve rozet dağıttı. Etkinlikte 66 kişilik senfoni orkestrası da konser verdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayasıyla düzenlenen törende konuşan İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Her geçen gün gücüne güç katan Türkiyemizin kadim değerlerini daha da yücelten, koruyan, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutluyoruz. Hep birlikte nice yüz yıllara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ülkemizin milli bağımsızlığının korunması ve güçlenmesi için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet çok zor şartlar altında bir hayale tutunan aziz milletimizin tutkusuyla, inancıyla kuruldu. Havalimanımızda inşaat aşamasından açılış törenine, açılıştan da tam kapasiteyle operasyonlarımıza geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda pek çok zorluklarla mücadele ettik ve bugünlere geldik. Pandeminin ardından dünyada en hızlı toparlanan ve eski günlerine dönen havalimanımızda yolcu sayısında üç yıldır üst üste Avrupa'nın zirvesinde devam ediyoruz. Benzersiz mimarimiz, güçlü alt yapımız, üstün teknolojimiz, her şeyden önce gurur duyduğumuz insan kaynağımız ve sunduğumuz üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri olmuş durumda. İGA İstanbul Havalimanı ailesi olarak bir hayali gerçek kılmak için azimle yılmadan omuz omuza çalışmanın ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ülkemizin bu özel gününde 29 Ekim'de Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı'nın 5'inci, İGA ailesinin de 10'uncu yıl dönümünü aynı şekilde kutluyoruz. Bunun gururunu hep birlikte paylaşıyoruz" dedi.

100. yıl pastası kesildi

Daha sonra Selahattin Bilgen ve yetkililer, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlanan pastayı kestiler. Tören 66 kişilik senfoni orkestrasının konseriyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı'nda renkli gösterilere ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlar giden yolcu bölümlerinde canlı müzik performansları sunuldu. Klasik eserlerin, film müziklerinin seslendirilmesinin yanı sıra çello ve keman performanslarına da yer verildi.

Yabancı yolculara da Türk bayrağı dağıtıldı

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İGA tarafından düzenlenen etkinliklerde yerli ve yabancı yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Terminalin her yanı Türk bayrakları ve Atatürk'ün resimleriyle süslendi. - İSTANBUL