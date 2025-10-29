Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Eskişehir'de Kutlandı

Eskişehir'de bulunan Battalgazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Cumhuriyetin Kuruluşunun 102'inci Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında Battalgazi Ortaokulu öğrencileri çeşitli gösteri ve etkinliklerini sahnede gerçekleştirdi. Daha sonra programa günler öncesinden hazırlanan öğretmenler tarafından Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Bayramına özel şarkılarla mini bir konser verildi. Milli marş ve şarkıların söylenmesinin ardından, program veliler ve öğrencilerin öğretmenlerle fotoğraf çekilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR