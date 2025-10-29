Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Eskişehir'de Kutlandı
Eskişehir'deki Battalgazi Ortaokulu, Cumhuriyetin Kuruluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı özel bir program düzenledi. Etkinlikler arasında İstiklal Marşı, gösteriler ve Cumhuriyet Bayramına özel konser yer aldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında Battalgazi Ortaokulu öğrencileri çeşitli gösteri ve etkinliklerini sahnede gerçekleştirdi. Daha sonra programa günler öncesinden hazırlanan öğretmenler tarafından Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Bayramına özel şarkılarla mini bir konser verildi. Milli marş ve şarkıların söylenmesinin ardından, program veliler ve öğrencilerin öğretmenlerle fotoğraf çekilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel