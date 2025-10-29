Haberler

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Eskişehir'de Kutlandı

Güncelleme:
Eskişehir'deki Battalgazi Ortaokulu, Cumhuriyetin Kuruluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı özel bir program düzenledi. Etkinlikler arasında İstiklal Marşı, gösteriler ve Cumhuriyet Bayramına özel konser yer aldı.

Eskişehir'de bulunan Battalgazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Cumhuriyetin Kuruluşunun 102'inci Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında Battalgazi Ortaokulu öğrencileri çeşitli gösteri ve etkinliklerini sahnede gerçekleştirdi. Daha sonra programa günler öncesinden hazırlanan öğretmenler tarafından Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Bayramına özel şarkılarla mini bir konser verildi. Milli marş ve şarkıların söylenmesinin ardından, program veliler ve öğrencilerin öğretmenlerle fotoğraf çekilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
