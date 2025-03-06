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Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi Ziyaret Etti

Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi Ziyaret Etti
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile sağlık alanındaki güncel konular ve kurumlar arası iş birliği üzerine görüşmelerde bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi ziyaret ederek çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, sağlık alanındaki güncel konular ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Özellikle sağlık hizmetlerinin etkinliği, adli süreçlerde sağlık kurumlarının rolü ve toplum sağlığını ilgilendiren konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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