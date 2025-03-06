Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi Ziyaret Etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi ziyaret ederek çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, sağlık alanındaki güncel konular ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Özellikle sağlık hizmetlerinin etkinliği, adli süreçlerde sağlık kurumlarının rolü ve toplum sağlığını ilgilendiren konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR