Haberler

Resmi Gazete'de Atama Kararları Yayımlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapılan atamalarla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı; Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne Mehmet Uçar atandı. SGK Başkanlığında İbrahim Özçelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise Mehmet Cengiz Arabacı göreve getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı. Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler ve Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cengiz Arabacı atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.