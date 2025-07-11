Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nurullah Okumuş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı. Atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Ayrıca karar ile birlikte, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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