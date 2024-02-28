Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle kurdukları stantlarda buluşup bilgi aldı. Fuar açılışı öncesinde öğrencilerle sohbet ederek keyifli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle kurdukları stantlarda buluşup bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Fuar açılışı öncesinde öğrencilerle buluşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, öğrencilerle sohbet ederek keyifli anlar yaşandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title