Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle kurdukları stantlarda buluşup bilgi aldı. Fuar açılışı öncesinde öğrencilerle sohbet ederek keyifli anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle kurdukları stantlarda buluşup bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Fuar açılışı öncesinde öğrencilerle buluşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, öğrencilerle sohbet ederek keyifli anlar yaşandı. - ESKİŞEHİR