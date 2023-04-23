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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT'den 23 Nisan'da çocuklara özel etkinlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT'den 23 Nisan'da çocuklara özel etkinlik

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Geleceğe Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ilk defa düzenlenen etkinlik, Başkent Millet Bahçesi'nde yapıldı. 0-3 yaş grubundan başlayarak, 15 yaşına kadar çocukların kendi yaş kategorilerinde katılabilecekleri koşu etkinlikleri yoğun yağış sebebiyle iptal oldu. Ayrıca çocukların oyun alanlarında oyunlar oynayabileceği etkinlikte, sahne etkinlikleri de gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde dans gösterileri, konserler ve maskotlar eşliğinde dans gösterileri gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23 Nisan Çocuk Yerel Haberler

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