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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için basın merkezi kuracak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da "Basın Merkezi" kurulacak.

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Türkiye'nin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da ilgi ile takip edilmesi bekleniyor. Başkanlık tarafından kurulacak basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip etmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Basın merkezleri gün boyunca, ulusal ve yerleşik uluslararası basın mensupları ile seçimleri izlemek üzere yurt dışından gelen uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olarak hizmet verecek.

Basın mensuplarına seçim sonuçlarını anlık takip etme imkanının yanı sıra teknik altyapı, simültane tercüme ve canlı yayın imkanı sunulacak.

Gün boyunca akademisyenler, kanaat önderleri, kamu kurum temsilcileri tarafından da ziyaret edilecek basın merkezlerinde, ulusal ve uluslararası basın mensupları konuklarla röportajlar yapabilecek.

Öte yandan, basın merkezlerinde, Türkiye'nin geçmişten günümüze çok partili siyasi hayatı, demokrasi ve seçim tecrübeleri, seçim kampanyalarına ilişkin fotoğraf ve görüntüleri içeren "Türkiye'nin Seçim Tarihi ve Demokrasi Tecrübesi" temalı sergi yer alacak. Basın merkezleri 31 Mart Pazar günü saat 14.00'ten itibaren basın mensuplarının hizmetine açık olacak.

Seçim basın merkezleri Ankara'da Point Hotel Ankara, İstanbul'da ise The Marmara Taksim Hotelde kurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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