Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan bir kötülüktür"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kaynakları ve içeriği kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan ciddi bir kötülüktür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada ve çeşitli basın kuruluşlarında yer alan gerçeği yansıtmayan haberler ve dezenformasyonla mücadele konusu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında, İletişim Başkanlığı olarak farklı projelerle Türk halkının medya okuryazarlığını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, halkın gerçeği hak ettiği ve dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını engelleyebilecek aktörler olduğu inancıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Gerginlik ve çatışma dönemlerinde gazetecilerin ve medya kuruluşlarının işi oldukça zordur. Doğru bilgi aktarmanın yanında farklı gruplar tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla da mücadele etmeleri gerekir. Ancak, geleneksel mecralar ve sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak sadece habercilerin işi değildir. Kamuoyunun da içerik paylaşırken haberlerin doğruluğuna dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir. Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyalarının ana hedefi kamuoyunu şu ya da bu şekilde yönlendirmek olduğundan, haber tüketicileri sorumlu hareket etmelidir. Sosyal medya çağı, geniş bir kitleyi hem doğru hem de yalan haberlerin yayılmasının aracı haline getirmektedir."

"İçeriği kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan ciddi bir kötülüktür"

Dolaşımda olan bilgilerin doğruluğunun herkes için önemli olduğunu ifade eden Altun, "Dezenformasyon asla masum değildir ve farkında olmadan buna katılanlar da sorumlulukları olduğunu anlamalıdır. Kaynakları ve içeriği kontrol etmeden dolaşıma bilgi sokmak, vatandaşlarımıza karşı yapılan ciddi bir kötülüktür. Eğer gerçekten kurgu yerine hakikat üzerine inşa edilmiş bir toplum olmak istiyorsak, kamuoyu hakikat konusunda ısrarcı olmalı ve yanlış bilgiyle mücadele etmelidir. İletişim Başkanlığı olarak farklı projelerle Türk halkının medya okuryazarlığını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Halkın gerçeği hak ettiği ve dezenformasyon kampanyalarının yayılmasını engelleyebilecek aktörler olduğu inancıyla hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, tüm medya kuruluşlarının ve ilgili sivil toplum örgütlerinin, yalan haberin hem arz hem de talep tarafıyla mücadele eden girişimler oluşturmaya çağırarak, dezenformasyonla mücadele konusunun, herkesin dahil olduğu geniş tabanlı bir çaba haline gelmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA