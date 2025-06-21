Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hollanda Krallığı Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliğine Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

Bakanlıklarda atamalar

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esener atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 yeni isim atandı.

Adli Tıp Kurumu'nda atamalar

Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan Gökçay getirildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine atamalar

Karara göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem atandı. - ANKARA