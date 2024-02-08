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Cumhurbaşkanının ziyaret edeceği Adıyaman'da yoğun sis

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içerisinde ziyaret edeceği Adıyaman'ı sis etkisi altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içerisinde ziyaret edeceği Adıyaman'ı sis etkisi altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içerisinde ziyaret edeceği Adıyaman'da, yoğun sis yaşandı. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlarda yaşandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Adıyaman Hava Durumu Yerel Politika Haberler

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