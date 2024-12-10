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Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Cumhurbaşkanına mektup yazdı
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Darıca'da yaşayan 8 yaşındaki Zeynep Erva Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a içinden gelenleri yazdı.

Darıca'da yaşayan 8 yaşındaki Zeynep Erva Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a içinden gelenleri yazdı.

Darıca'da yaşayan 8 yaşındaki Zeynep Erva Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup kaleme aldı. Zeynep Erva ile ailesini, AK Parti Darıca ilçe Başkanı Köksal Şakar misafir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini içten ifadelerle kaleme alan Zeynep Erva Şen'in mektubunu teslim alan Başkan Şakar, "Yarınlarınızın teminatı çocuklarımızın isteklerini hiçbir zaman göz ardı etmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi ve ona olan bağlılık duygularını samimi ifadelerle kaleme alarak Tayyip dedesine yazmış olduğu mektubu teslim aldık, kıymetli kardeşimiz Zeynep Erva Şen'i misafir ettik. Rabbim; Hayırlı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin, iyi ki varsın" dedi.

Mektupta Zeynep Erva Şen, duygularını sade ve samimi bir şekilde dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Tayyip dede. Nasılsın, ben çok iyiyim. Seni televizyonda görünce çok mutlu oluyorum. Bazen seni çok üzüyorlar, o zaman ben de çok üzülüyorum. Hep mutlu ol. Seni çok görmek istiyorum. Ben ikinci sınıfa gidiyorum. Lütfen bize gel. Ellerinden öperim. Biliyor musun babam bana oyuncak mikrofon aldı." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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