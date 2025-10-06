Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'de Lisanslı Sporcu Sayısının 132 Bini Aştığını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2015 yılında 38 bin olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 132 bini aşmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenecek olan 'Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılışına katıldı.

"Elit sporu olarak algılanan tenis artık halkın sporu haline gelmiş durumda"

Burada konuşan Yılmaz, tenisten yüzmeye, atletizmden güreşe uzanan tüm branşlarda altyapı, tesis ve insan kaynağını güçlendirerek sporu Türkiye'nin dört bir yanına yükselttiklerini dile getirerek, "Burada kapsayıcılık çok önemli. Hiçbir spor sadece belli kesimlerin yaptığı bir aktivite olmamalı. Bütün topluma, 81 ilimize yaymak çok kıymetli. Tenis biraz 'elit' sporu olarak algılanan bir alan ama şu anda artık halkın sporu haline gelmiş durumda. Iğdır'dan Samsun'a, Ankara'dan farklı illerimize olmak üzere her yerde yapılan bir spor haline gelmiş durumda. Bu kapsayıcı spor anlayışı için hepinizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden daha güçlü bir bireyler olarak yetişmeleri amacıyla her alanda yatırımların kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, kurulan modern spor tesisler, olimpik statlardaki tesisler ve yerel düzeydeki altyapı yatırımlarıyla sporu her noktada erişilebilir hale getirdiklerini vurguladı.

"Son 10 yılda bin 155 uluslararası tenis organizasyonu ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmiştir"

Teniste son 10 yılda sergilenen yükselişle tenisin dikkat çekici bir ivme kazandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2015 yılında 38 bin olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 132 bini aşmış durumda. Tenis kulüplerimizin sayısı ise 214'ten 761'e çıkarak yüzde 225 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ulusal turnuva sayısı 298'ten 377'ye yükselmiş bu kapsamda 4 bine yakın turnuva düzenlenmiştir. Uluslararası turnuvaların sayısı 137'den 157'ye çıkmış, 2015-2025 arasında toplam bin 155 uluslararası organizasyon ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

İstanbul Tenis Merkezi'nin 3 bin 500 kişilik merkez kortunun dünya tenisinden birçok ismini ağırladığını, aynı zamanda birçok sporcunun kamp ve eğitimlerini gerçekleştirdiği bir tenis üssü haline geldiğini söyleyen Yılmaz, Ankara'da 83 dönümlük alanda yer alan 14 korta sahip Ankara Tenis Merkezi'nin ise ulusal ve uluslararası turnuvaların aynı anda gerçekleştirilebildiği sayılı tesislerinden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın sağlıklı, kararlı, inançlı ve sporla büyüyen bir neslin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Yılmaz, tenisin de bu yükselişe önemli ve olumlu bir rolü olacağına inandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında gerçekleştirilen protokolü hatırlatan Yılmaz, bu protokol kapsamında 81 ilde 180 bin öğrenciye ulaşarak tenisi erken yaşta tanıtılması ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinin hedeflendiğini aktardı. Yılmaz, "Erken yaşta bu işlere başlamak gerçekten önemli, ağaç yaşken eğilir derler. Uzun vadeli bir perspektifle bu işlere bakmamız lazım. Başarı rastgele bir sonuç değil" ifadelerine yer verdi.

Gelecek yıllara ilişkin hedeflere de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teniste oyuncu havuzunun genişletilmesi, kulüplerimizin sürdürülebilir kaynaklara ulaşması, yaygın turnuva ağı oluşturulması, tenis turizminin geliştirilmesi ve olimpik seviyede sporcu yetiştirilmesi için desteklerimize devam edeceğiz." - ANKARA