Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Simav'daki Depremin Ardından Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
