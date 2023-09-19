Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gösterdikleri üstün özveri, fedakarlık, kahramanlık ile gurur kaynağımız olan gazilerimiz; temsil ettikleri değerler, vatan sevgileri ve cesur duruşları ile her zaman aziz milletimizin sinesinde ilham ve övünç kaynağı olarak kalacaklar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gösterdikleri üstün özveri, fedakarlık, kahramanlık ile gurur kaynağımız olan gazilerimiz; temsil ettikleri değerler, vatan sevgileri ve cesur duruşları ile her zaman aziz milletimizin sinesinde ilham ve övünç kaynağı olarak kalacaklar." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, özgürlüğün, bağımsızlığın ve güvenliğin teminatı için "ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla vatanın bölünmez bütünlüğünü canı pahasına koruyan gazilerin Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Cevdet Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Gösterdikleri üstün özveri, fedakarlık, kahramanlık ile gurur kaynağımız olan gazilerimiz; temsil ettikleri değerler, vatan sevgileri ve cesur duruşları ile her zaman aziz milletimizin sinesinde ilham ve övünç kaynağı olarak kalacaklar. Onların bu kutlu mirası, gelecekteki nesillerimize de yol gösterici olacak, ülkemizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşıma arzusu ve gayesini milletimiz daima diri tutacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Mücadelesi'ndeki liderliği vesilesiyle Mareşal ve Gazi ünvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete irtihal eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, hayatta olan ve bu kutlu makam ile şereflenen tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."