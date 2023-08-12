Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantepli şehidin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Yılmaz, baba Bayram Özdemir, anne Fatma Özdemir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı diledi. Yılmaz, şehidin babasına Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyaret sırasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cevdet Yılmaz, "Terör ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Siz bizim ailemizsiniz, şehidimiz milletin evladı. Elimizden ne geliyorsa her zaman yanınızdayız. Şehit annesi, ailesi olarak sizin de her zaman duanızı bekliyoruz." diye konuştu. - GAZİANTEP