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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Deprem Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Deprem Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremler hakkında AFAD'ın çalışma başlattığını ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ard arda gerçekleşen ve büyüklüğü 6.2'yi bulan depremler hakkında mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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