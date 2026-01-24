Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun paylaşımı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Trump'tan dikkat çeken adım! O ülkenin vatandaşları sınırdışı edilecek
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti