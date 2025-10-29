Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında, "102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında, "102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
