Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız"

Bu yıl İstanbul'da 41'incisi düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) Bakanlar toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 50'den fazla ülkenin bakanlarının ve heyet başkanlarının katıldığı toplantıda, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisi, Suriye'nin yeniden inşası, ülkeler arası işbirlikler, ekonomik hamleler ile üye ülkeler arası ortak müzakereler gündeme getirildi.

Toplantının kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya ticaretindeki toplam payımızın yüzde 11 seviyesinde kalması, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaret oranının yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkması sevindirici olmakla birlikte, hedeflerimize ulaşmak için daha kararlı adımlar atmamız gerektiği de açıktır. Zira biz, İİT içi ticaret oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir vizyona sahibiz. Türkiye olarak kardeş ülkelerimizle ticaretimizi her zaman önceliklendirdik. İİT ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış göstermiş; 2020'de 74,7 milyar ABD dolarından yüzde 50 artışla 2024'te 112,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Bu performansla Türkiye, İİT içi ticarette en çok ticaret yapan üçüncü ülke konumuna gelmiştir" dedi.

Dijital ekonomi, e-ticaret ve finansal teknolojilerde yaşanan hızlı dönüşümün Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu aktaran Yılmaz, "Bu alanlarda geliştirdiğimiz dijital finans çözümleri, lojistik teknolojileri ve e-ihracat platformları, ülkemizi bölgesel ticaretin dijital merkezi konumuna taşımıştır. Önümüzdeki dönemde, İİT coğrafyasında rekabet avantajına sahip olduğumuz alanları öne çıkararak, İİT ülkelerinin ihracatımızdaki payını kısa vadede yüzde 30'a, 2030 yılına kadar ise yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ticaret alanında İSEDAK'ın en önemli girişimi olan İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), üye ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi için en güçlü zemini sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl alınan kararla, Sistemin kapsamını yeni nesil ticaret anlaşmalarına uyumlu hale getirmek üzere 2026'da görüşmelere başlanacak olmasını önemli buluyorum" diye konuştu.

Filistin'de yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan İSEDAK Kudüs Programı kapsamında bugüne kadar 28 projeye mali ve teknik destek sağlandığının altını çizen Yılmaz, "Bu projeler, Filistin'in sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunan, yerel kapasiteyi artıran ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu girişimler olarak öne çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açılış konuşmalarında belirttikleri üzere, İSEDAK çatısı altında Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi, saha araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve kurumlar arası eşleştirme gibi mekanizmalarla proje destekleri sağlayacağız. Bu tablo, bizlere kalkınma gündemimizin yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını; adalet, dayanışma ve insani sorumluluk bilinciyle şekillenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır" diye konuştu.

Uzun bir sürenin ardından, Suriye'nin yeniden toparlanma iradesini göstermesinin Türkiye adına umut verici bir gelişme olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye olarak biz, komşuluk hukukunun, kardeşlik bilincinin ve insani sorumluluğun gereği olarak; ulaştırmadan eğitime, sağlıktan ticarete, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar her alanda Suriye halkının yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yıllardır kalkınmanın önünde ciddi engel teşkil eden yaptırımların adım adım hafiflemesi, önümüzde yeni fırsat pencereleri açmaktadır. İslam dünyasının bu süreçte Suriye halkına el uzatması, onların yeniden güven, istikrar ve refah ortamına kavuşmaları bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye olarak şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında olduklarını hatırlatan Yılmaz, "Gazze'nin yeniden yapılanması sadece bir insani sorumluluk değil; aynı zamanda bölgesel barışın ve ortak vicdanın en somut göstergesi olacaktır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu konuyu başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası platformlarda hassasiyetle takip etmemiz ve somut adımlarla Gazzeli kardeşlerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamamız önemlidir" diye konuştu. - İSTANBUL