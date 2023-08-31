Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel