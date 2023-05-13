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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ' İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. 2024'te Büyükşehir Belediyesini bunlardan almamız lazım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. 2024'te Büyükşehir Belediyesini bunlardan almamız lazım"

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. 2024'te Büyükşehir Belediyesini bunlardan almamız lazım" - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Yerel Haberler

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