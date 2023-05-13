Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. 2024'te Büyükşehir Belediyesini bunlardan almamız lazım"
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " İstanbul'u eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. 2024'te Büyükşehir Belediyesini bunlardan almamız lazım" - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel