Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın vefatını üzüntüyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi ve Allah'tan rahmet niyaz etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." - ANKARA