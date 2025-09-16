Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP'nin kurultay davası) Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel