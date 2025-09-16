Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP'nin kurultay davası) Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP'nin kurultay davası) Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP'nin kurultay davası) Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tedesco'nun bakışlara dikkat! Fener taraftarını ikiye bölen görüntü

Fener taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.