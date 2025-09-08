Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel