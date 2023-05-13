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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor? Çünkü Erdoğan ülkesini onlara satmadı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor? Çünkü Erdoğan ülkesini onlara satmadı"

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor? Çünkü Erdoğan ülkesini onlara satmadı" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler

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