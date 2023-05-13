Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor? Çünkü Erdoğan ülkesini onlara satmadı"
Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Batıdaki tetikçi medya kuruluşları Erdoğan'a niye saldırıyor? Çünkü Erdoğan ülkesini onlara satmadı" - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel