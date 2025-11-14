Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Adıyaman'da hazırlıklar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman ziyareti öncesi hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman ziyareti öncesi Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet, kura ve anahtar teslim töreni öncesinde, törenin yapılacağı Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan incelemeler sonrası hazırlık çalışmaları hız kazandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel