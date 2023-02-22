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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve tedavi görmek için Ankara'ya sevk edilen 6 depremzede çocuğu hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tedavi görmek için Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen depremzede çocukları hastanede ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine giden ve bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremden etkilenen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Hülyasu Kısa, Zeynep Küçükler, Miraç Eren Döner, Feyza Nur Yakar ve Ayça Çepni olmak üzere toplamda 6 depremzede çocuğa geçmiş olsun dileklerini iletti.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a eşlik edenler arasında yerini aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastaneden ayrılırken çevrede bulunan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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