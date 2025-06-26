Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, çatışmaların çözümünde diplomasiye önem ve öncelik vermekte. Bölgemiz, istikrarsızlık ve çatışma kotasını çoktan doldurmuştur. Artık istikrar inşa ederek, barış kapılarını ardına kadar açarak, bölgemizi ve dolayısıyla dünyamızı rahatlatmak gereklidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel