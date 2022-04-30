Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'u yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel