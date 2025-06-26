Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye"ye olan ihtiyacı ortaya koymuş ve desteği artırmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye"ye olan ihtiyacı ortaya koymuş ve desteği artırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye"ye olan ihtiyacı ortaya koymuş ve desteği artırmıştır. Bundan sonra ülkemizin aydınlık bir geleceğe doğru yürüyüşünde daha güçlü adımlar atacağız. Önümüzdeki hafta nasip olursa DEM heyetiyle benim bir görüşmem olacak. "Terörsüz Türkiye" konusuyla ilgili konuşacağımız bazı konular var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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