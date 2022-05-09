Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." - ANKARA
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