Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13.'sünü gerçekleştirmenin...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13.'sünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13.'sünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. TEKNOFEST küresel bir marka oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi

O eski halinden eser yok şimdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.