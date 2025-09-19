Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji şöleni TEKNOFEST'in 13.'sünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içindeyiz. Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. TEKNOFEST küresel bir marka oldu" dedi. - İSTANBUL

