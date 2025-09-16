Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de herkesi kucaklamayı önemseyen bir yönetim şu anda iş başında. Bu, Suriye'de dengeleri değiştirmiştir ve bunu şu anda hazmedemeyenler var. Herkesin bu yeni durumu iyi anlaması, adımlarını buna göre atması en doğru, en basiretli ve Suriye'nin şartlarına en uygun yol olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
