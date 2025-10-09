Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isırlık Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayacak 2,3 kilometrelik Isırlık Yolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Rize'de gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında Isırlık Yolu da hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu, Rize'nin şehir merkezine en yakın mesire alanı olan Isırlık Tabiat Parkı'na güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak yol hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında, 2,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol inşa edildi. Yol sayesinde vatandaşlarımız artık şehir merkezinden doğanın kalbine çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşabilecek. Isırlık Yolu, trafik güvenliğini artırmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Isırlık Yolu ile Tabiat Parkı'na kısa sürede, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, (Rize Diyanet Eğitim Merkezi) Ayrımı-Isırlık Yolu Projesi hakkında yaptığı açıklamada mevcut durumda düşük standartlı yollardan sağlanan ve bölgenin yağmurlu, sisli iklimi ile heyelana elverişli topoğrafyası nedeniyle trafik güvenliği açısından riskler barındıran ulaşımı, bu projeyle köklü bir şekilde iyileştirdiklerini belirtti. - RİZE