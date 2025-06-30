Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son 3 ayda yaşanan şoka rağmen ekonomi programı sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı, güven tazeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son 3 ayda yaşanan şoka rağmen ekonomi programı sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı, güven tazeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son 3 ayda yaşanan şoka rağmen ekonomi programı sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı, güven tazeledi. Enflasyonla mücadelede duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon düşüyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel