Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte mitinge katılanları selamladı.

Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kürsüde mitinge katılanları selamladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüyerek miting alanına geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan miting alanına gelmeden hemen önce ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vatandaşları el sallayarak selamladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal el ele tutuşarak vatandaşları tekrar selamladı. - İSTANBUL