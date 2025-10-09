Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersinli şehit ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Silifke ilçesinde ikamet eden Şehit Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver'in ailesini AK Parti Genel Merkezindeki makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında telefonda görüştüğü ve kendisini görme isteğini dile getiren şehidin annesi Meryem Ünver ile babası Durmuş Ünver'in bu arzusunu yerine getirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle yakından ilgilenerek içten bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Fatma Yurduseven, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mersin'de tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni hizmetler hakkında bilgi sundu. Aldemir, kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Mersin'e gösterdiği özel ilgi ve destekten ötürü şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini iletirken, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı. - MERSİN