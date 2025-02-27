Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 8. Kesim Nakkaş Projesi Etabı Sazlıdere Köprüsü inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu 8. Kesim Nakkaş Projesi Etabı Sazlıdere Köprüsü İnşaat Alanı'nda inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu 8. Kesim Nakkaş Projesi Etabı Sazlıdere Köprüsü İnşaat Alanı'nda inceleme yaptı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. - İSTANBUL