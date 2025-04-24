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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılay'a verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılay'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki 7 hisse kurban vekaleti Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılay'a vererek, bu bağışların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi. Vekalet, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılay'ımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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