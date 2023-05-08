Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Körpe dimağların iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizi çabaları ile başaracağız. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşi ile yok edeceğiz. Körpe dimağların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hasatlıkları düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "45 bin öğretmen atama" programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan atanan öğretmenleri tebrik ederek, "Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Son on yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavra ile biz şu kadar öğretmen atayacağız demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın. Ne kadar öğretmen atadınız bunları söyleyin. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin çabalarıyla bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük felaketin üstesinden asrın dayanışması ile birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından son 3 ayda önemli adımlar atıldığını anlatan Erdoğan, "Enkazları tamamen kaldırdık. Söz verdiğimiz 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynır kurulumu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşası sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. 319 bini ilk bir sene olmak üzere 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz. Giden canlarımızı geri getirmesek de inşallah yıkılanın yerine çok daha güzelini yapacağız. Bu vesile ile depremde vefat eden öğretmenlerimi öğrencilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bölücü terör örgütünün katlettikleri başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ne teröre kurban verdiğimiz kahramanları, ne de depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi asla unutmayacağız. Cudi Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine ait petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Daha gencecik yaşındayken teröristlerin bizden ve öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık" şeklinde konuştu.

"Körpe dimağların iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizi çabaları, gayretleri ve emekleri ile başaracağız. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşi ile yok edeceğiz. Körpe dimağların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hasatlıkları düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Alilerin bizlere emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum"

Göreve geldiğinden itibaren eğitime büyük önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Eğitimde altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareketle tarihi adımlar attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın sınıf sayısı 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, orta öğretimde 18 den 13'e indirerek OECD ortalamışını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin 44'ü okula gidebiliyorken, bugün 99'u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11 iken yüzde 90'a yükselttik. Orta öğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu bugün 95'i erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bir yılda 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak önemli bir dönüşüm başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimiz ile birlikte öğretmenlerimizin de refahını yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteği ile önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılını da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz. Atamasını yaptığımız öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" - İSTANBUL