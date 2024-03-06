Elazığ'da Miting Alanında Kadın Türk Bayrağı Önünde Namaz Kıldı

Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Elazığlılara seslendi. Binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, önüne koyduğu Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi. - ELAZIĞ