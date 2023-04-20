Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde30'unu burada karşılayabileceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde30'unu burada karşılayabileceğiz" dedi. - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel