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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık...

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde30'unu burada karşılayabileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde30'unu burada karşılayabileceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Yerel Haberler

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